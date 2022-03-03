شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديثه لمجلة أتلانتيك.. هاشتاق #لقاء_ولي_العهد يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “لقاء ولي العهد”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعدما أجرت مجلة “أتلانتيك” حواراً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتداول المغردون تصريحات الأمير محمد بن سلمان، لمجلة أتلانتيك، على نطاق واسع.

وخلال حوار ولي العهد مع أتلانتيك، أكد أن المملكة تسعى إلى التطوير بناء على ما لديها من مقومات اقتصادية وثقافية.

وقال ولي العهد : “لا نريد أن نقدم مشاريع منسوخة من أماكن أخرى بل نريد أن نضيف شيئًا جديدًا للعالم فالكثير من المشاريع التي تقام في المملكة‬⁩ تعد فريدة من نوعها”.

وأضاف: “إننا لا نحاول أن نكون مثل دبي أو أمريكا بل نسعى إلى أن نتطور بناءً على ما لدينا من مقومات اقتصادية وثقافية، وقبل ذلك الشعب السعودي وتاريخنا نحن نحاول أن نتطور بهذه الطريقة”.

وتابع قائلاً: “دولتنا قائمة على الإسلام وعلى الثقافة القبلية وثقافة المنطقة وثقافة البلدة والثقافة العربية والثقافة السعودية وعلى معتقداتها وهذه هي روحنا”.

وأردف: “نحاول استخدام أموال صندوق الاستثمارات وميزانية الحكومة بطريقة إبداعية”.

وأكد ولي العهد أنه لا يوجد شخص على هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشال رؤية ⁧‫المملكة‬⁩ 2030 ، يمكنك إبطاؤه بنسبة 5% هذا أكثر ما تستطيع فعله ولكن أكثر من ذلك لا يستطيع أحد فعل شيء.

وأضاف: “السعودية عضو في مجموعة العشرين وبإمكانك رؤية ترتيبنا قبل 5 سنوات كنَّا قريبين من المرتبة 20 أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة 15 بحلول 2030 “.

ورداً على سؤال مجلة أتلتنك الأميركية: هل تريد أن يعرف جو بايدن شيئاً قد لا يعرفه عنك؟، قال ولي العهد: “ببساطة إن هذا لا يهمني”، مؤكداً أن أمريكا تعي ما ينبغي عليها فعله لتنمية مصالحها السياسية والاقتصادية مع المملكة.

وأشار خلال لقائه إلى مشروع توثيق الأحاديث النبوية المُثبتة والذي سيرى النور خلال عامين.

وأكد ولي العهد، أن السعودية قامت على الملكية المُطلقة وسيستمر نظامها السياسي على ذلك.

وشدد على أنه ليس لأحد الحق التدخل في شؤوننا الداخلية فهذا الأمر يخصنا كسعوديين فقط.