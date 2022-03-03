شركة TCL تكشف نموذجاً مختلفاً من الهواتف القابلة للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة TCL نماذج من هاتفها الأول القابل للطي عمودياً، على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمحمول MWC 2022.



وقالت الشركة إن الاتجاه لإنتاج هاتف قابل للطي والدوران الواسع يأتي لتلبية رغبات وتغطية استخدامات أكثر، حيث يمكن الاستفادة من وضع الشاشة الواحدة، الشاشتين في وضع عمودي، شاشة كاملة مثل تابلت أو حتى قسم الشاشة للخارج مثل الكمبيوتر المحمول.

وأوضحت أن شاشة الهاتف "أموليد" قياس 8 بوصة، بدقة 2480×1860 بيكسل وتدعم القلم.

ويأتي النموذج الثاني، والذي أطلقت عليه "فولد رول"، مطابق إلى حد كبير للهواتف القابلة للطي المتاحة في السوق، مع انحناء دائري على أحد الجانبيين.

وقالت الشركة إن شكل النموذج الثاني يوفر مساحة أكبر لعرض مزيد من المحتوى والاختصارات للمستخدم، متشيرة إلى أن شاشته من نفس النوع AMOLED لكن مقاسها 6.87 بوصات.