أعراض تحمل إشارة على احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أفادت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصحة البريطانية، أن هناك مجموعة رئيسية من الأعراض التي يجب الانتباه لها عندما يتعلق الأمر بسرطان الأمعاء، وخاصة مرونة البراز.



ولفتت الدراسة البريطانية إلى أن هذه الأعراض تظهر على أكثر من 90% من الأشخاص المصابين بهذه الحالة، مشيرة إلى أن الأعراض يمكن أن تكون ”خفية“، خاصة أن المصاب قد لا يشعر بالمرض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس، أنه في حال ملاحظة تلك الأعراض فقد يكون اللجوء إلى الطبيب مفيدًا.