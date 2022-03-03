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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول أفواج المعتمرين القادمين من تايلاند لمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وصل اليوم الخميس، أول أفواج المعتمرين القادمين من تايلاند لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية.
وحرص منسوبو وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في المطار على استقبال المعتمرين بالزهور والترحيب بهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
يذكر أن شركة الخطوط الجوية السعودية أعلنت، يوم الإثنين الماضي، تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بأسعار تبدأ من 1499 ريالاً.
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