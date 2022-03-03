“البيئة” تُعلن أسماء المرشحين كمرحلة أولى من التعاقد على وظائف رسمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 25 متقدماً ومتقدمة كمرحلة أولى على 36وظيفة من وظائف التعاقد على وظائف رسمية المعلن عنها بتاريخ 1443/05/05هـ، لاستكمال مسوغات التعاقد اعتباراً من يوم الأحد 1443/08/03هـ الموافق 2022/03/06م، وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام الآتية. * المكان: 1 – الرياض – مخرج 12 – حي الملك عبد الله – ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة / مبنى وكالة الخدمات المشتركة / الإدارة العامة للموارد البشرية / الدور 3. 2 – للوصول للموقع على قوقل ماب:اضغط هنا * تنويه:- – يلزم تسجيل موعد للمرشح قبل الذهاب للمركز الصحي (الحكومي) في عيادة اللياقة، * أسماء المقبولين: إضغط هنا * الخبر السابق:- اضغط هنا

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