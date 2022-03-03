شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من خدمة بطلب واحد.. “العدل” تُضيف تحسينات جديدة على خدمة الموثق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت وزارة العدل، أنها قررت إضافة تحسينات جديدة على خدمة الموثق، تُمكّن المستفيدين من اختيار أكثر من خدمة بطلب واحد.

وأوضحت الوزارة أن التحسينات الجديدة شملت توحيد تجربة المستخدم للموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لنظامي Android و IOS؛ مما يتيح تسجيل دخول المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني، وإمكانية طلب الموثقين والموثقات للاستفادة من الخدمات التوثيقية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في توثيق العديد من المعاملات بوقت أقل للمستفيدين والموثقين ضمن حرص الوزارة على تطوير وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل خدمة الموثق.

وأكدت أن خدمة الموثّق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث تقدم العديد من الخدمات التوثيقية ومنها إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى توثيق الإقرارات المالية، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت إلى أنه يمكن طلب خدمات التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية.

يذكر أن خدمة الموثّق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، ويتم تشغيلها من شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.