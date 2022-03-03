شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تجدد تحذيرها من بث شائعات كورونا.. عقوبة رادعة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جددت وزارة الداخلية اليوم، التحذير من بث الشائعات حول فيروس كورونا في المملكة. ونشرت الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” اليوم الخميس “يُعاقب من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا (كوفيد-19) عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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