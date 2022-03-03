شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من “الحج والعمرة” بشأن الفئات العمرية المسموح لها بإصدار التصاريح لدخول الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة اليوم الخميس توضيحاً حول الفئات العمرية المسموح لها بإصدار التصاريح لدخول الحرمين الشريفين، للقادمين لغرض العمرة والزيارة.

وقالت الوزارة إنه بحسب الاشتراطات الصحية والاحترازية فإن الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا هو 5 سنوات، مع ضرورة أن تكون الحالة الصحية “محصن” في تطبيق “توكلنا”.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أنه لا يشترط عمر معين لدخول الحرمين الشريفين، للقادمين لغرض العمرة والزيارة؛ وأن المطلوب فقط ظهور حالة “محصن” في تطبيق توكلنا، مع التأكد من استخراج التصريح اللازم عبر تطبيق “اعتمرنا”.