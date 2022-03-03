أعراض تنذر إصابة الطفل بمتلازمة تململ الساقين.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أولريش فيغيلر إن متلازمة تململ الساقين من اضطرابات النوم لدى الأطفال، موضحاً أن أسبابها العوامل الوراثية، ونقص الحديد، والأدوية ضد الحساسية أو الاكتئاب.



وأضاف طبيب الأطفال والمراهقين الألماني أن أعراض المتلازمة تتمثل في اضطراب الساقين والحكة والحرقان، ما يقض مضجع الطفل ويحرمه من نوم هانىء ومريح.

وأشار فيغيلر إلى أنه يمكن التخفيف من هذه المشكلة الصحية بممارسة الأنشطة الحركية، والكمادات الباردة، وتدليك الساقين، قبل الذهاب إلى الفراش.