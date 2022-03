شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أعراض كورونا الغريبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

في هذه المرحلة من الوباء، نحن على دراية بالأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كوفيد -19 مثل الحمى والسعال والتعب وفقدان التذوق والشم.



ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى الغريبة وغير المعتادة والتي قد لا ترتبط على الفور بالفيروس، ويستعرضها التقرير التالي وفقاً لموقع Eat This, Not That! الأمريكي.

1- ذهان كوفيد

هناك أدلة متزايدة على أن عدداً من مرضى COVID-19 في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم قد يصابون بأعراض ذهانية شديدة.

وبخصوص ذلك، قال الطبيب النفسي، الدكتور هشام جويلي، الذي لاحظ نمطاً ظهر في برنامجه للعلاج النفسي لمرضى كوفيد: "ربما يكون هذا متعلقًا بكوفيد، وربما لا يكون كذلك".

ومضى مستدركا: "لكن بعد ذلك رأينا حالة ثانية وثالثة ورابعة، لذلك نقول إن هناك شيئا ما يحدث".

وعن أسباب حدوث ذلك، قالت فيلما جاباي، المدير المشارك لمعهد أبحاث الطب النفسي في مونتيفيور أينشتاين: "يعتقد الخبراء أن الذهان مرتبط بالتهابات كوفيد والاستجابة المناعية".

2- الطفح الجلدي

إذا تعرضت فجأة لطفح جلدي يشبه خلايا النحل أو الجدري المائي، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الإصابة بكوفيد 19.

وقالت فيرونيك باتاي، استشارية الأمراض الجلدية في مستشفى سانت توماس وكلية كينجز كوليدج لندن: "يمكن أن تؤثر العديد من الالتهابات الفيروسية على الجلد، لذا فليس من الغريب أن نرى ظهور الطفح الجلدي عند الإصابة بكوفيد".

وأضافت: "مع ذلك، من المهم أن يعرف الناس أنه في بعض الحالات، قد يكون الطفح الجلدي هو العرض الأول أو الوحيد للمرض، لذلك إذا لاحظت ظهور طفح جلدي جديد، فيجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد عن طريق عزل نفسك وإجراء الاختبار في أقرب وقت".

كورونا ليس مبررا للإفطار.. الصيام و"كوفيد -19" من منظور الدين

"هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية مراقبة أي تغيرات في الجلد والبشرة، مثل الكتل أو النتوءات أو الطفح الجلدي"، كما قالت استشاري الأمراض الجلدية، جوستين كلوك.

وأضافت كلوك: "الإبلاغ المبكر عن الطفح الجلدي المرتبط بكوفيد من قبل أفراد الجمهور والاعتراف بأهميته من قبل ممارسي الرعاية الصحية، قد يزيد من فرص اكتشاف عدوى الفيروس التاجي ويساعد على وقف انتشاره".

3- تساقط الشع

أبلغ عدد من الأشخاص المصابين بكوفيد عن معاناتهم من تساقط الشعر بشكل غير عادي.

وبخصوص هذا العرض، قال طبيب الأمراض الجلدية أليكسيس يونج: "إن تساقط الشعر بعد المواقف العصيبة ليس بالأمر غير المعتاد، إذ يمكن أن يعاني الناس من تساقط الشعر بعد الولادة أو إجراء عملية جراحية كبيرة، ونرى الآن النتائج بنفسها بعد الإصابة بعدوى COVID-19 لدى بعض الأشخاص".

4- أصابع كوفيد

أصابع كوفيد أو COVID toes هي حالة تظهر فيها البثور والتورم وتغير اللون على أصابع القدم وأحياناً على أصابع اليد أيضاً.

وقال اختصاصي أمراض الرئة، هامبرتو تشوي: "إنه شكل مختلف من المظاهر ولا يزال السبب ذلك غير واضح، فأحد أنماط أصابع كوفيد التي يبلغ عنها الناس هو وجود آفات حمراء عادة على أخمص القدم، ومن المحتمل أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناجما عن انسداد صغير أو جلطات دقيقة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم".

5- تغيرات صوتية

أحد أكثر الأعراض غير العادية لفيروس كوفيد – 19 هو COVID voiceأو صوت كوفيد، إذ يعاني الأشخاص المصابون بالفيروس من بحة في الصوت ومشاكل في التحدث.

وقال طبيب الرئة والرعاية الحرجة جوزيف خبازة: "أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي سوف تسبب التهاب مجرى الهواء العلوي، ويتضمن ذلك الأحبال الصوتية، كما يمكن أن يحدث التهاب الحنجرة مع أي من هذه الفيروسات ومن ثم تحدث تغيرات في الصوت".