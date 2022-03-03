للظهور في برنامج المقالب الرمضانية.. رامز جلال يعرض 8 ملايين جنيه على كيروش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الإعلامي المصري محمد شبانة أن الفنان رامز جلال عرض على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني 500 ألف دولار (7 ملايين ونصف المليون جنيه) للظهور في أحد برامج المقالب الرمضانية الشهيرة، لكن الأخير رفض.



وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية إن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، وأوضح: «رأى كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهي فترة تحتاج تركيز من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وتابع شبانة: «يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد أو وائل جمعة للظهور في رمضان المقبل، خاصة أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري حيث تتزامن انتهاء مرحلة الدور الحاسم مع بداية الشهر الكريم».