تعرف على موعد أول مؤتمرات شركة أبل في 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل رسميا عن مؤتمرها الأول لعام 2022، عبر موقعها الرسمي، ومن المتوقع أن تطرح أبل هواتف آيفون جديدة.



وحددت أبل الثامن من مارس الجاري للإعلان عن التطبيقات الجديدة.

والمؤتمر يبث عبر الموقع الرسمي لشركة أبل، أو من خلال تطبيق Apple TV app.

ومن المرتقب أن تكشف عن هاتف آيفون جديد قليل التكلفة من خلاله.

ولعدة أشهر، استمرت التكهنات والتسريبات حول مؤتمر أبل القادم، والتي تصب غالبيتها في صالح، طرح أبل لنسخة جديدة من هاتف أيفون SE3.

ووفق تقرير سابق لوكالة بلومبرج، تستهدف الشركة خلال حدثها الإفتراضي، أن تعلن خلاله عن هاتف iPhone SE 3 الجديد، ونسخة جديدة من الجهاز اللوحي هي iPad Air 5 ،ذلك بالإضافة لأحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزتها، iOS 15.4.

وتتوقع "بلومبرج" بحسب مصادرها، إن الحدث سيكون بداية لعام اسثتنائي، وسيكون مثل ما سبقه من الأحداث التي نظمتها الشركة الأمريكية، افتراضيا بسبب متحور كورونا، وهو ما أكده إعلان أبل اليوم الخميس.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد الحدث طرح جهاز iPad Air الجديد بشريحة A15 و 5G..

وفيما يخص نجم الأمسية، دارت أيضا التكهنات حول قدرات هاتف أيفون SE 3الذي سيتمحور حوله حدث أبل المرتقب.

وسبق أن كشفت توقعات الخبراء عن جوانب جديدة تتعلق بمواصفات هاتف آيفون iPhone SE الجديد.

هذا الهاتف الذي يتوقع أن يجذب أكثر من مليار مستخدم حاليا لأنظمة أندرويد، بالتحول لاستخدام أجهزة أبل، إذ كشف تقرير لسلسلة التوريد "ماكوتاكارا" نقله موقع "أبل دبليو دي"، عن أن الهاتف لن يدعم أحدث وأكبر تقنيات MagSafe، الشاحن اللاسلكي الممغنط الشهير من أبل، في حين يتوقع أن يدعم iPhone SE الجديد الشحن اللاسلكي Qi.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل بدأت بالفعل في إنتاج كل من هاتف iPhone SE 3 و الجهاز اللوحي iPad Air الجديد.