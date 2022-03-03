شركة لينوفو تطلق الألترابوك الجديد لتلبية متطلبات المحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لينوفو إطلاق الألترابوك ThinkPad X1 Extreme G5الجديد على هامش المؤتمر العالمي للمحمول MWC 2022.



وأوضحت الشركة الصينية أنها تهدف بجهازها الجديد إلى تلبية متطلبات المحترفين، حيث يشتمل على معالجات إنتل Alder Lake وبطاقة الرسوميات GeForce RTX 3080 Ti وشاشة بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز ودرجة سطوع 600 نيت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة IPS قياس 16 بوصة بدقة وضوح 1200 بيكسل ودرجة سطوع 500 نيت أو لوحة لمسية بدقة وضوح 1600 بيكسل ودرجة سطوع 600 نيت، وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 165 هرتز، وينبض بداخل جهاز الألترابوك الجديد المعالج Core i9 من الجيل الثاني عشر وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 Tiمع ذاكرة رسوميات GDDR6سعة 16 غيغابايت.

وتروج الشركة الصينية لجهازها من خلال تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي DDR5-4.800 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD بسعة حتى 8 تيرابايت، بينما تبلغ سعة البطارية 90 وات ساعة.

ولا يزيد سُمك الجهاز على 17.9 ملم وبوزن 1.88 كغم، وتمتاز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية بالأبيض، وتعمل كاميرا الويب بدقة 1080 بيكسل مع توفر مصراع للحفاظ على الخصوصية ووظيفة التعرف على الوجه بكاميرا بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول في نظام ويندوز.

ويزخر الجهاز بمنفذين Thunderbolt 4 ومنفذين USB-A 3.2 من الجيل الأول ومنفذ HDMI 2.1 ومودم 5Gوتقنية اتصالات المجال القريب NFCوقارئ بطاقة SD Express 7.0، ومستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.