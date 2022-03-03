شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى: ندعم المؤسسة الأمنية والعسكرية فى التسليح والتجهيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حاكم الزاملى، اليوم الخميس، أنَّ العراق أنفق ملايين الدولارات على التسليح ولم يلمسْ أى تجهيزٍ واضحٍ.

وقال الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إننا ندعم المؤسسة الأمنية والعسكرية في موضوع التسليح والتجهيز، لكنْ ضمنَ رؤيةٍ وستراتيجيةٍ لوزارتي الدفاع والداخلية في رسم السياسة العسكرية المقبلة، شرطَ ألَّا تكونَ بعملٍّ عشوائيٍّ ومبعثرٍ، كما حصل في السابق، بعد إنفاق ملايين الدولارات ولم نلمسْ أيَّ تجهيزٍ أو تسليحٍ واضحيْنِ".

وأضاف "نحتاج خلال هذه الفترة تخصيص الأموال في الموازنة والمحاسبة إنْ كان هنالك خلل في هذا الأمر".