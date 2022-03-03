شكرا لقرائتكم خبر عن “واتساب” يفاجئ مستخدميه بـ7 مزايا مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت تقارير إخبارية تقنية أن “واتساب” يعمل حاليا على إضافة مزايا جديدة للهواتف التي تعمل بنظامي “أي أو أس”، و”أندرويد” واختبارها قبل إطلاقها رسميا.

وقال موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع تطورات “واتساب” إن المزايا موجودة بالفعل في النسخة التجريبية، ومن بين هذه المزايا:

المشرفون يحذفون رسائل الأعضاء:

سيكون بمقدور مشرفي المجموعات حذف الرسائل التي يكتبها الأعضاء، بما يمنح المشرفين قوة أكبر على محادثات المجموعات وخاصة لجهة حذف الرسائل غير اللائقة، وسيلاحظ الشخص المعني رسالة “المشرف حذف هذه الرسالة”.

خطوتان للتحقق من “واتساب” الحاسوب:

يسعى تطبيق التواصل الفوري لتعزيز أمن مستخدمي “واتساب” عبر الحواسيب (واتساب ديسكتوب)، وذلك عبر المرور بخطوتي للتحقق من هوية المستخدم، على أن هذه المزية ستكون اختيارية ويمكن للمستخدم استعمالها أو تجاهلها.

كما اشتلمت الميزات الأخرى المميزة في التطبيق :

– التفاعل مع الرسائل مثل “فيسبوك” و”إنستقرام”.

– إضافة رموز إيموجي متحركة.

– تقييد الأشخاص القادرين على رؤية حالة المستخدم.

– مشاركة صور وفيديوهات مع الآخرين ووضعها في الحالة الخاصة بهم في نفس الخطوة.

– اختصار البحث في معلومات الاتصال.