شكرا لقرائتكم خبر عن المنحنى يواصل الانخفاض.. “الصحة‬” تُسجل 407 إصابات جديدة بـ”كورونا” و685 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 685 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 501 حالة.

وأوصت بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا كارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: