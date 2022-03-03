شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ضبط 38 كيلو من مخدر الكريستال داخل أحشاء الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت شرطة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، القبض على 3 آسيويين بحوزتهم ما يقارب من 38 كيلوجراما من مخدر الكريستال كانت مخفية بداخل أحشاء الأسماك من خلال خطة محكمة من المتابعة الميدانية وبعد التنسيق مع نيابة المخدرات الاتحادية لوضع الإطار القانوني لعملية إلقاء القبض.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، عن العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي إن شرطة أبوظبي - تمكنت من كشف أسلوب إخفاء المخدرات الذي تبعته العصابة، مشيرا إلى أن هذه العملية تعتبر امتداداً لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات ترويج المخدرات التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خلال برنامج الواتساب .

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات، أن قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي بدأ تطبيقه فعلياً بداية هذا العام سيسهم في خلق الرادع المطلوب لكل من تسول له نفسه محاولة ترويج هذه السموم داخل البلاد.