شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى عراقى: نعمل على إنشاء جدار صد على الحدود الغربية مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معاون رئيس أركان الجيش العراقى للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوى العمل على إنشاء جدارِ صدٍّ على الحدود الغربيَّة مع سوريا.

وقال المحمداوي - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إنَّ هناك عملاً جباراً من قيادة الحدود المشتركة وبإشراف رئاسة أركان الجيش منذ سنتين لتأمين الحدود لاسيما الغربية مع سوريا.. لافتاً إلى أنَّ المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق سواء أكانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة وما يتعلق بالمسيرات والبالونات والكاميرات الحرارية.

وأضاف أنَّ هناك نيَّةً لإنشاء جدار على الحدود، إلَّا أنَّ التحصينات الموجودة حالياً توفِّر الأمن اللازم"، مؤكداً أنَّ هناك عملاً لإنشاء خطِ صدٍّ من الجيش حصراً على الحدود لتأمينها.

وأشار إلى أنَّ القوات العراقية من الداخلية والدفاع متواجدين بأعداد كبيرة في الحدود ويتم تزويدهم بمنظومات وبشكل كامل.

وطمأن المحمداوي الشارع العراقي بأنَّ القوات الأمنية متواجدة في الحدود، إلَّا أنَّ العوائل بحاجة إلى تأهيل وإدخالهم ضمن المؤسسات على شكل وجبات وهذا ما تقوم به السلطات العراقية بتدقيق أمني وإدخال قسم منها.