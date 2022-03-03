بعد حرب أوكرانيا.. حتى قطط روسيا لم تسلم من العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حظر الاتحاد الدولي للقطط FIFE مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن الحظر سوف يستمر حتى 31 مايو/أيار 2022، كما أنه يشمل حظر نقل القطط التي تتم تربيتها في روسيا أو تسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية الاتحاد.

وجاء على الموقع: "لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق".

وأضاف: "عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFEالمتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين".