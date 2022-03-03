أخصائي روسي يكشف أن المناعة الجماعية في بلادنا أعلى مما كنا نعتقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور ميخائيل كوستينوف، أخصائي المناعة، أن المناعة الجماعية ضد مرض "كوفيد-19" في روسيا قد تكون أعلى مما تكشفه الإحصائيات بنسبة 10 بالمئة.



ويشير العالم في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن المناعة الجماعية ضد "كوفيد-19" قد تكون أعلى مما جاء في البيانات الإحصائية، لأن العديد من المواطنين يصابون بالمرض دون أن تظهر عليهم أعراضه، لذلك لا يراجعون العيادات الطبية.

ويقول، "أعتقد أن الطبقة المناعية أكبر مما في الوثائق الرسمية. لأن كل مراجع من بين ثمانية أو عشرة مصابين، يؤكد أنه أصيب بالمرض دون أن تظهر عنده أعراضه أو أنه تعالج في البيت دون مراجعة الطبيب، وتؤكد نتائج تحليل الدم وجود مستوى مرتفع للأجسام المضادة للمرض. هؤلاء المرضى لم يدرجوا في البيانات الإحصائية الرسمية. لذلك اعتقد يجب زيادة طبقة المناعة الجماعية الرسمية بنسبة 10 بالمئة".

ويضيف، "الآن بدأت الجهات الطبية بإصدار رموز QRعلى أساس المناعة ضد الفيروس التاجي المستجد. أي أن هؤلاء المرضى سيسجلون رسميا، وسوف نحصل قريبا على بيانات حقيقية عن الطبقة المناعية. وكان قد أعلن سابقا، أنه يجب أن تشمل الطبقة المناعية أكثر من 75 بالمئة من السكان. ولكن اتضح أن هذا غير كاف. لأن لهذا الفيروس خصائص معينة، يجب أن تصل هذه النسبة إلى 90-95 بالمئة".

ويشير الخبير، إلى أن الجائحة مستمرة، لذلك يجب أن تكون المناعة الجماعية في أعلى مستوى.

ويقول، "تحدد المناعة الجماعية أساس الاستراتيجية في المستقبل. لذلك يجب الاحتفاظ بالمناعة الجماعية وتعزيزها بواسطة التلقيح المعزز بعد ستة أشهر وبعد سنة".