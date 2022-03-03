شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين: حزم من الخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اطلاق حزم من الخدمات التى تعني بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية، سعيًا لاحتضان الاختلاف اللغوى وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة لقاصدى المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائى.