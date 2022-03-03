شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يجدد التأكيد على موقفه بإدانة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، أن لبنان يجدد التأكيد على موقفه المعلن في 24 فبراير الماضي ويطالب الأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين للتوصل الى حل سلمي، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اجتماعاً في قصر بعبدا حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والذى خصص لدراسة موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا واوكرانيا. وفق بيان لرئاسة لبنان.

وقال بو حبيب، في ضوء الدعوة الموجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس للبحث في الأزمة الناشئة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وروسيا الاتحادية، وحيث إن لبنان عانى من الاعتداءات والاجتياحات العسكرية على سيادته وأرضه وشعبه، وعملاً بمنطوق ميثاق الأمم المتحدة الذي كان لبنان أحد المشاركين في وضعه، وايماناً من لبنان بأن الصراعات العسكرية لا تخلّف سوى المآسي والإضرار والخسائر والدماء والدمار على الدول والشعوب، وانطلاقاً من قناعة راسخة لدى لبنان بأن الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات بين الدول استناداً الى المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، الأمر الذي يتيح الأخذ بهواجس طرفي النزاع وسيادتهما وأمنهما، فإن لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بينهما يعيد الامن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدم، يبقى لبنان منسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس في 24 فبراير الماضى.