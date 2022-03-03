شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، هاتفيا، مع نظيره الأمريكى انتونى بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، أن الجانبين تطرقا - خلال الاتصال - إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - أن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع بشأن العملية العسكرية الروسية.

وشددا على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أهمية الحفاظ على سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.