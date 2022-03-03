شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: طائرة الإخلاء الثانية تصل عمان وعلى متنها أردنيين وفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار "ماركا" الأردنى العسكرى، صباح اليوم الخميس، طائرة الإخلاء الثانية لسلاح الجو الملكى الأردنى التى أُرسلت إلى رومانيا وهنغاريا بتوجيهاتٍ من الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، لنقل أردنيين من مطار هنرى كوندا الدولي في بوخارست ومطار بودابست فرانز ليست الدولي، وعلى متنها 75 مواطناً وعائلاتهم وعدد من الأشقاء الفلسطينيين ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا وهنغاريا قادمين من أوكرانيا.