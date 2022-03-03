شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: حالة مطرية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند أجواء غير مستقرة اليوم، مع حالة مطرية خفيفية وعابرة قد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: القصيم وشمالي سدير وحائل وجنوبي الحدود الشمالية وحفرالباطن وما حولها.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع في الشمال، والشمال الشرقي، والوسط والغرب.

وأضاف أنه إحصائياً يعتبر شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه فإذا كان لدى أي شخص مناسبة خارجية فيحرص أن تكون قبل أو بعدهما.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.