ما لا تعرفه عن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الدكتورة كورنيليا هوسمان إن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري HPVيتمتع بأهمية كبيرة؛ حيث يحد من خطر الإصابة بعدة أورام.



وتشمل تلك الأورام، سرطان عنق الرحم وسرطان المهبل وسرطان الشرج وسرطان القضيب وسرطان الفم.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن هذا الفيروس ينتقل أثناء ممارسة الجنس، مشيرة إلى أنه من الأفضل تلقي التطعيم قبل ممارسة الجنس لأول مرة، لذا يُنصح بتلقي التطعيم للفتيات والفتيان قبل سن 18 عاما.

والورم الحليمي البشري عبارة عن عدوى فيروسية تنتقل بين الأشخاص من خلال ملامسة الجلد، وهناك أكثر من 100 نوع من هذا الفيروس، الذي ينتقل بشكل رئيسي عن طريقة التواصل الجنسي.

وتصل مضاعفات هذا المرض إلى الإصابة بالسرطان، ومن الممكن أن ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر دون ظهور الأعراض على الشخص المصاب. عادة ما تظهر الأعراض على شكل ثآليل والتي تختلف باختلاف نوع الورم الحليمي البشري.

والثآليل الشائعة وهي التي تكون مثل النتوءات المرتفعة وخشنة الملمس، وعادة ما تظهر على الأصابع واليدين وتكون مؤلمة.