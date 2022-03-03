جهاز للعلاج الطبيعي يشفي من إصابات اليد والمعصم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طور المصمم عادل سيزابو جهازاً مرحاً وفعالاً لإعادة تأهيل ما بعد جراحة مرفق التنس أو منع مثل هذه الإصابة من خلال توفير العلاج الطبيعي بالطريقة الصحيحة للشفاء في الوقت المناسب.



ويمكن أن تبدو إصابات اليد أو الرسغ غير قابلة للتجاهل في معظم الأوقات، ولكن يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة إذا تركت دون علاج، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في الأنشطة الرياضية. وحتى لو تم التعامل مع مثل هذه الإصابات بشكل صحيح، فإن مرحلة ما بعد التعافي مهمة للغاية لضمان عدم وجود مشاكل في المستقبل، خاصة في المراحل اللاحقة من الحياة.

ويسلط المصمم الضوء على مشكلة إصابات المعصم لإنشاء منتج إعادة تأهيل من خلال عملية تقوية العضلات والأنسجة. وأُطلق على هذا الملحق الطبي لإعادة تأهيل المعصم اسم "فاني"، وهو مُصمم خصيصًا للأشخاص الذين هم في طور التعافي من إصابة معصم مزعجة أو إصابة في اليد، أو أولئك الذين يعانون من نفس الإصابة بسبب الإهمال في الماضي.

ويسعى المصمم أيضًا إلى ابتكار حل عملي للأشخاص الذين يطورون مرفق التنس أو يكونون عرضة لتطويره في المستقبل بسبب الطبيعة المتكررة لعملهم.

ويمكن للرسامين أو السباكين أو النجارين أو الطهاة الاستفادة بشكل كبير من مثل هذا الجهاز، ولا ننسى الرياضيين المحترفين الذين يستخدمون أيديهم أو معصمهم بشكل متكرر في الأنشطة الرياضية. وسواء كانت عملية جراحية أو غير جراحية، فإن العلاج الطبيعي أمر لا مفر منه، ويعمل فاني عن طريق تشغيل الدوران الشعاعي والزندي وهما أكثر أنواع الحركة حيوية في نطاق مثل هذه الإصابات. ويساعد الجهاز في إعادة التأهيل عن طريق تسريع وقت الشفاء.

وتم تصميم الجهاز مع الأخذ في الاعتبار الانحرافات الشعاعية والزندية من خلال البحث المكثف في موضع اليد والمعصم اللذين من المرجح أن يستجيبا لأي حركة، ويوضح هذا الشكل الغريب للجهاز الذي يدور على طول المحور، متحركًا على طول مسار السكة جنبًا إلى جنب مع المفصل التالف، بحسب موقع يانكو ديزاين.