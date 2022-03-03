شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى فى محافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى، اليوم الخميس، مقتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثى الإرهابية، بينهم قيادات ميدانية، فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وذكر الجيش، فى بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية) أن العشرات من مسلحي جماعة الحوثي، بينهم قيادات في جبهتي حرض وعبس شمال محافظة حجة، قتلوا في قصف مدفعي، وضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن القيادي الحوثي ناصر رسام، المعين من قبل الجماعة الحوثية رئيساً لعمليات اللواء العاشر صاعقة، ومحمد عبد الناصر الظرفي، تم قتلهما إلى جانب العشرات من عناصر الحوثيين ممن حشدتهم من محافظات صعدة وعمران والمحويت وحجة.

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أفاد، أمس، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت خمس غارات جوية، استهدفت مراكز إمداد لجماعة الحوثي وعربة تحمل ذخائر وتجمعات للجماعة الحوثية شرق مديرية حيران، بمحافظة حجة.