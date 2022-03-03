شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. عاصفة ترابية بالسعودية ودافئ بالبحرين والعظمى بالكويت 32 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدى إلى انعدام فى الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض فى درجة الحرارة أما الامارات صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ، وفى البحرين دافئاً مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة والعظمى فى الكويت 32 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدى إلى انعدام فى الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض فى درجة الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف فى حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتى تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ويستمر ارتفاع فى درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 25-50 كم/ساعة, وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباح الجمعة، مع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ فى بيانه اليومى ــ إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثانى عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثانى عند الساعة 08:00 وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09 والمد الثانى عند الساعة 22:50 والجزر الاول عند الساعة 16:22 والجزر الثانى عند الساعة 05:05.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 28 15 90 35 دبى 27 17 90 30 الشارقة 27 14 90 35 عجمان 28 17 90 40 أم القيوين 27 13 90 35 رأس الخيمة 27 16 80 30 الفجيرة 27 19 75 30 العين 32 13 75 20 ليوا 33 12 85 20 الرويس 27 14 85 25 السلع 28 13 80 25 دلما 26 18 80 45 طنب الكبرى 24 19 85 40 طنب الصغرى 24 19 85 40 أبو موسى 24 19 85 40

الامارات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، فى مملكة البحرين سيكون دافئاً مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق فى وقت لاحق من النهار.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية من 3 إلى 8 عقد وتزداد سرعتها من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً عند المساء.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر عند المساء.

درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 32 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية فى وقت لاحق .

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .