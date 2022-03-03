شكرا لقرائتكم خبر عن بناء 1024 مدرسة لاستيعاب 477 ألف طالب في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثمرت شراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص عن تصميم وبناء 1024 مدرسة ومجمعًا تعليميًا؛ لاستيعاب أكثر من 477 ألف طالب وطالبة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية والقصيم.

وأسفرت الشراكة، كما أعلنت وزارة التعليم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بناء 60 مدرسة بمكة المكرمة وجدة، و60 مدرسة بالمدينة المنورة، و282 مدرسة بالرياض والشرقية والقصيم، و622 مدرسة ومجمعًا تعليميًا بالأحياء المكتظة.

وأوضحت الوزارة أن بناء هذه المدارس والمجمعات التعليمية يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق تطلعات رؤية 2030، ورفع كفاءة المرافق التعليمية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة تعليمية نموذجية لأبنائنا وبناتنا وكافة منسوبي التعليم، والتأكيد على شمولية المشروعات لجميع مناطق المملكة في المرحلة القادمة.