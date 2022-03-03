شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “تنظيم الكهرباء” بشأن تحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المستهلكين إلى تحديث البيانات لدى مُقدم الخدمة الكهربائية؛ لضمان وصول الإشعارات وسهولة التواصل. وأكدت الهيئة، أن تحديث البيانات يضمن تلقي الفواتير الشهرية والإشعارات المهمة التي تصدرها. وكانت الهيئة قد حذرت في وقتٍ سابق من عمليات احتيال مالية مقابل تقديم بعض الخدمات الكهربائية.

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