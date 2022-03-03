بعد تحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود.. مقتل 7 عسكريين رومانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية الأربعاء، مقتل 7 عسكريين إثر تحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود أثناء البحث عن مقاتلة، لا يزال قائدها مفقوداً.



وقالت الوزارة في بيان نُشر على فيس بوك إن "7عسكريين قتلوا في تحطم مروحية من طراز آي إيه آر 330-بوما الأربعاء".

وتابعت "بالإضافة إلى أفراد الطاقم الخمسة الذين أبلغ عنهم في البداية، كان على متن المروحية عنصري إنقاذ بحري من القوات البحرية الرومانية".

وأضافت، أن "البحث لإنقاذ قائد طائرة الميغ-21 لانس-ار، جارية".

وتحطّمت المروحية في منطقة غورا دوبروغي، على بُعد 11 كيلومتراً من المطار.

وكانت المروحية تبحث عن الطائرة المقاتلة بعد فقدان الأخيرة الاتصال اللاسلكي ببرج المراقبة واختفائها من الرادار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال كونستانتين سبانو أن قائد المقاتلة أبلغ عن أحوال جوية سيئة وتلقى أوامر بالعودة إلى القاعدة.

وتسجل رومانيا من حين لآخر حوادث تحطم لطائرات ميغ-21 لانس-ار.

وفي 2018، لقي طيار في سلاح الجو الروماني حتفه بعد تحطم طائرته ميغ-21 لانس-ار في عرض جوي جنوب شرق البلاد.

ولا يزال سلاح الجو الروماني يعتمد على طائرات ميغ من الحقبة السوفيتية رغم أن البلد يعمل على تحديث سلاحه الجوي.