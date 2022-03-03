أسباب وأعراض متلازمة تململ الساقين لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تندرج متلازمة تململ الساقين ضمن اضطرابات النوم لدى الأطفال، وأسبابها ترتبط بالعوامل الوراثية ونقص الحديد وأدوية الحساسية أو الاكتئاب.



وأشار الدكتور أولريش فيجيلر، طبيب الأطفال والمراهقين الألماني، إلى أن أعراض متلازمة تململ الساقين تتمثل في اضطراب الساقين والحكة والحرقان، ما يقض مضجع الطفل ويحرمه من الاستمتاع بنوم هانئ ومريح.

وأضاف فيجيلر أنه يمكن تخفيف متاعب متلازمة تململ الساقين من خلال المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والكمادات الباردة وتدليك الساقين قبل الذهاب إلى الفراش.

ويشير سوريش كوتاغال، طبيب أعصاب الأطفال واختصاصي النوم في Mayo Clinic، إلى أن متلازمة تململ الساقين اضطراب وراثي شائع أكثر مما يظن الناس، حيث تُظهِر الدراسات أن 1 من بين 50 طفلاً لديهم هذه الحالة، وتُسبب هذه المتلازمة انزعاجاً قد يمنع الطفل من النوم أو يؤدي لاستيقاظه عدة مرات. كما تسبب للطفل التعب خلال النهار، بالإضافة إلى مشاكل في مُدّة الانتباه.

وترتبط متلازمة تململ الساقين عادة بانخفاض مستوى الحديد، الذي يساعد في إنتاج الدوبامين، وهو مادة كيميائية تساعد على الانتقال العصبي الدماغي والتعلم. ويضيف كوتاغال "لذلك، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الدوبامين، فقد تصاب باضطراب النوم."

ويقول كوتاغال إنه قد لا يتم اكتشاف إصابة الأطفال بمتلازمة تململ الساقين بسبب نقص الوعي بهذه الحالة، وقد يَعزوها الناس بدلا من ذلك لحالة تُسمى اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD.