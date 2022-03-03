شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تسجل 69 إصابة جديدة و3 وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحصيلة ية لفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، ، ٦٩ إصابة جديدة، و٣ حالات وفاة، فيما تماثل ٨٩ مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية، فى بيان ، أن إجمالى الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٩ حالة، من بينها ٦٩ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٦٧٢ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٤٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٣ مريضا فى العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٢٦ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أى حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٢ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية.