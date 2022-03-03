شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يتعهد بمتابعة مكافحة تهريب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى، بمتابعة تطبيق بنود المبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج، وذلك فيما يخص وزارة الداخلية عبر تفعيل مكافحة تهريب المخدرات، ومنع التعرض اللفظى أو الفعلى لدول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال كلمته فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذى عقد فى تونس .

وأكد مولوى أن المبادرة الكويتية ترتكز على الدستور اللبنانى الذى ينص بما لا لبس فيه على هوية لبنان وانتمائه العربيين وعلى احترام قرارات الشرعية الدولية، خصوصا عبر التمسك بالدور البناء الذى تقوم به قوات الطوارئ الدولية فى جنوب لبنان.

وأشاد مولوى بما وصفه بجسور الخير التى تم مدها إلى لبنان من الدول العربية خلال الأزمات الأخيرة.

وأشار إلى أن الشعب اللبنانى طامح لإعادة بناء دولته على أسس السيادة والقانون، وعلى مبادئ المساواة والعدالة، مشددا على انتماء لبنان لمحيطه العربي، مستعرضا ما حققته الوزارة منذ توليه المسئولية رغم ظروفها المادية الحرجة، مشيرا إلى تنفيذ العديد من عمليات ضبط ضخمة لتهريب المخدرات إلى الخليج العربي، وكذلك عمليّات استباقية جنبت البلد تفجيرات إرهابية.