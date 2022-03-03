شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافى جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففى لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1841 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى مليون و72 ألفا و537 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة بإجمالى 10 آلاف و115 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الشفاء 911 ألفا و93 حالة.

وفى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، و1071 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و3154 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 97%، ونسبة الإصابات النشطة 2.1%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفى الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 528 إصابة جديدة بإجمالى 620 ألفا و980 حالة، و946 حالة شفاء جديدة بإجمالى 610 آلاف و295 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 2540 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفى المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159 إصابة جديدة، و8 وفيات، وتماثل 518 شخصا للشفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و161 ألفا و290 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا وحالتى وفاة، والشفاء إلى مليون و141 ألفا و932 حالة بنسبة 98.3%.

وفى الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 69 إصابة جديدة، و3 وفيات، فيما تماثل 89 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 265 ألفا و79 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و843 حالة، والشفاء إلى 177 ألفا و672 حالة.