شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة في نظام «أندرويد 13».. وهذا شرط الاستفادة منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني فيصل السيف، عن ميزة جديدة في نظام التشغيل لأجهزة الأندرويد، والتي تتطلب تحدير الهاردوير. وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “نظام أندرويد 13 سيضيف ميزة القدرة على التحكم في سطوع ضوء الفلاش الخلفي،”. وأضاف السيف: “لكن هذه الميزة لن تتفعل على الأجهزة الحالية وذلك لأنها تتطلب تحديث هاردوير للكاميرات نفسها”، مضيفا أن هذه الميزة متواجدة من سنوات على أجهزة آيفون.

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