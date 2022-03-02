شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي البيضاء»: 105 أيام على انتهاء مهلة التسجيل في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أكد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال.

جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في ورشة عمل بعنوان “رسوم الأراضي البيضاء” ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري.

وأفاد الحماد أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض 105 أيام.

وأشار الحماد إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100 %من قيمة الرسوم.

وأوضح الحماد أن الهدف من فرض الرسوم هي، زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

ونبه الحماد أن المطلوب من كل مالك أرض تسجيل أرضه خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، تجنبا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الأراضي على الرسوم.