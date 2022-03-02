شكرا لقرائتكم خبر عن #ملك_البحرين_في_الرياض.. زيارة تجسد وحدة الهدف والمصير والعلاقات التاريخية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر وسم ” #ملك_البحرين_في_الرياض”، موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، في المملكة، تزامنا مع زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمملكة ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وصول ملك البحرين للرياض

ووصل عصر اليوم الأربعاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إلى العاصمة الرياض.

وكان في استقبال ملك البحرين، بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بجلالته في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقبال ملك البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق ).

خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصره بالرياض، اليوم الأربعاء، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.

ملك البحرين يعلق على زيارته للرياض

من جهته، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن سعادته البالغة بزيارته للرياض، ولقائه أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

مناسبة تاريخية مجيدة

وقال ملك البحرين، في تصريح عقب وصوله الرياض: ”يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس).

وتابع ملك البحرين “نشيد في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع “.

في سياق متصل، جدد ملك البحرين، تقديره وامتنانه للجهود المباركة التي يقوم بها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

المملكة والبحرين ووحدة الهدف والمصير

كما أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

وسأل ملك البحرين، الله العلي القدير، أن يحفظ المملكة وشعبها ويديم عليهما الرفعة والتقدم والأمن والأمان والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.