شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو: لدي 4 مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان وليس لدي مركبة.. «المرور» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكى مواطن من تسجيل 4 مخالفات عن طريق الراصد الآلي “ساهر” لعدم ارتداء حزام الأمان، مؤكدًا أنه لا يملك مركبة ولا لديه تفويض لأي مركبة.

شكى مواطن من تسجيل 4 مخالفات عن طريق الراصد الآلي “ساهر” لعدم ارتداء حزام الأمان، مؤكدًا أنه لا يملك مركبة ولا لديه تفويض لأي مركبة.

ووجه المواطن استفساره لحساب الإدارة العامة للمرور، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلًا :” رصد ٤ مخالفات عن طريق الرصد الآلي ساهر مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان في منطقه الخفجي مع العلم بأني لم أمتلك مركبة ولا لدي تفويض لأي سيارة أو شخص.

وتم رصد المخالفة برقم هويتي وتم الاعتراض عليها عن طريق منصة أبشر وتم رفض الاعتراض مع العلم بأني من سكان جدة“.

ورد “المرور” :” للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها“.

ورد “المرور” :” للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.