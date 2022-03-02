شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الجزائرى يدعو إلى إنتاج محتويات إعلامية عربية لمواجهة حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الاتصال الجزائرى محمد بوسليمانى، إلى ضرورة تسخير القدرات العربية فى مجال الرقمنة من أجل إنتاج وابتكار محتويات إعلامية مشتركة تضمن المنافسة الاحترافية والتصدى لأخطر الحروب؛ ألا وهى حروب الجيل الرابع، التى تتغذى بالإشاعة وبالأخبار الكاذبة للتأثير على الشباب بشكل خاص، جاء ذلك خلال كلمته، التى ألقاها بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع السنوى للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين العرب، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، وذلك بحضور المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، سليمان عبد الرحيم، ومدراء الأخبار والبرامج للإذاعات والتليفزيونات العربية.



وأوضح الوزير الجزائرى أن بلاده تتبنى سياسة وطنية جديدة لتعزيز الإعلام والاتصال، وتضع التنسيق والتعاون العربى ضمن أولوياتها، خاصة فى ظل الإعلام الجديد أو الإعلام البديل، الذى يفرض نفسه بقوة وبسرعة فائقة فى مشهد الإعلام الحديث.



وأضاف أن الإعلام البديل استحدث مفاهيم جديدة لعملية الاتصال، إلا أنه "رغم الإيجابيات، التى رافقته، لا سيما من حيث سرعة التواصل وسهولته، غير أنه أفرز بالمقابل تصرفات خطيرة تستهدف فى المقام الأول خصوصية الأشخاص وسيادة الدول ووحدتها واستقرارها".



من جهة أخرى، أبرز وزير الاتصال الجزائرى دور الكفاءات المنتسبة لاتحاد إذاعات الدول العربية (يقع مقره بتونس)، وللمركز العربى لتبادل الأخبار والبرامج بالجزائر، والتى أظهرت قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجى للإعلام والاتصال وتعزيز التعاون والتبادل بين الدول الأعضاء، وكذلك مع التنظيمات الدولية والإقليمية المماثلة.



وأكد وزير الاتصال الجزائرى محمد بوسليمانى أنه دعما لتطوير الجهد العربى المشترك، تعمل بلاده حاليا على تجهيز مقر المركز العربى لتبادل الأخبار والبرامج، وذلك بعد استكمال إنجازه بمنطقة بوشاوى (غربى الجزائر العاصمة).