شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: القبض على 3 إرهابيين بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية فى محافظة نينوى، وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16، تمكنت قوات الشعبة بالتعاون مع فوج مغاوير قيادة عمليات نينوى الثالث من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين فى سيطرة الشهيد سبهان بسهل نينوى".

وأضافت أن المضبوطين مطلوبين للقضاء العراقى وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم لجهة الطلب بعد إكمال الإجراءات الأصولية بحقهم.

يذكرأن، أكد وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم الأربعاء، سعى العراق لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قدرات قواته المسلحة، مشيرا إلى مساعى تطوير القدرات التسليحية، بما يضاهى التطور الكبير الذى شهده هذا المجال ودخول التكنولوجيا الحديثة فيه.