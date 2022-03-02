شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددا من وزراء الداخلية العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اليوم، معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، ومعالي وزير الداخلية بدولة فلسطين اللواء زياد هب الريح، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في جمهورية الجزائر كمال بلجود، ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب الدكتور جيهانجير خان.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددا من وزراء الداخلية العرب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.