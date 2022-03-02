شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتوقف الدراسة في شهر رمضان لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند، وزير التعليم بتعطيل الدراسة في شهر رمضان استجابة لظروف الطبيعية وارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الفصل الثالث الذي تم تطبيقه هذا العام سيتوافق مع شهر رمضان.

وقال”المسند” في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موجهاً حديثه لوزير التعليم: أثبتت النتائج الميدانية التربوية إن الدراسة خلال رمضان – خاصة في الشهور الحارةـ إنتاجيتها متدنية من جهة الطلاب والمعلمين كما الإداريين، وما ذاك إلا لظروف وعوامل 3 هي: طبيعية، اجتماعية، وصحية.. دونك إياها، ‏فالعامل الطبيعي يتمثل بأجواء حارة جداً في فصل الصيف، والذي يُمثل نحو 5 أشهر على الأقل في أجواء السعودية (من مايو حتى سبتمبر)، فالسماء فيها صحوة وصافية، والشمس ساطعة حارقة.

وأضاف: أما العامل الاجتماعي، فيتمثل بعادة اجتماعية سعودية متأصلة، ومن الصعب أن ينفك الناس عنها، وهي السهر طوال ساعات الليل برمضان، سواء أُقرت الدراسة فيه أم لا، وهذا أمر مجرب ومشاهد، مما يجعل العملية التعليمية أكثر صعوبة وتعقيداً.

وبين “المسند”، أن العامل الثالث صحي يتعلق بالبدن، إذ إن الطلاب والطالبات كما المعلمين والمعلمات صائمون، وغالباً ما يكونون في سهر طول الليل، مع أجواء نهارية حارة، وسماء من السحب خالية، وشمس حارقة، فهذا العامل الثالث (العطش والجوع) يتزامن مع السهر والحر.