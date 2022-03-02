شكرا لقرائتكم خبر عن بيان سعودي – بحريني يؤكد على وحدة الموقف والمصير المشترك ين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة

وأكد البيان على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف.

وبحسب البيان السعودي – البحريني، فقد تم التأكيد على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021.

وشدد البيان على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.