شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعذر رؤية هلال شعبان بـ«مرصد تمير الفلكي».. وغدًا المتمم لشهر رجب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، مساء اليوم الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر شعبان.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. تعذر رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ مساء اليوم الأربعاء 1443/7/29هــ الموافق 2 من مارس ٢٠22م في مرصد تمير الفلكي ولم يرد رؤية الهلال في مراصد أخرى”.

وأضاف الحصيني “بذلك يكون يوم غد الخميس 30 رجب المتمم لشهر رجب وموافقا للتقويم”.