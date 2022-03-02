شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: علينا حشد الجهود الدولية لوقف الأعمال العدائية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفيرة لانا نسيبة مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في أوكرانيا يسوء يوما بعد يوم، موضحة إن الإمارات تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وأضافت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة: علينا حشد الجهود الدولية لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وتابعت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: علينا تفعيل العمل الدبلوماسي لحل الأزمات.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: نعمل على حث الدول الأعضاء للاستجابة للأزمة الإنسانية في أوكرانيا.