شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير 12 آلية عسكرية حوثية فى محافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن (بقيادة السعودية)، تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين، فى محافظة حجة اليمنية.

وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه تم تنفيذ 18 عملية استهداف جوية ضد الحوثيين فى محافظة حجة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة فى صفوفهم وتدمير 12 آلية عسكرية.

وأعلن التحالف العربى، أمس، تدمير 14 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية فى محافظتى حجة ومأرب اليمنية.

يذكرأن، أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن تدمير 9 آليات حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظة حجة اليمنية شمال غربي اليمن، وأضاف التحالف فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، الاثنين، أنه تم تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة الحوثى خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما أسفر عن تكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة فى صفوفها.