شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور. وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خطوات إذن إصلاح مركبة تشمل التالي: 1- تسجيل الدخول عبر منصة أبشر 2- اختيار المركبات خدمات 3- اختيار إدارة المركبات 4- اختيار المركبة المعنية 5- اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب 6- سيتم إرسال رسالة نصية مزودة بالرقم المرجعي لإذن إصلاح 7- التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح 8- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.