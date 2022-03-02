شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد رسوم مستحقة على فحص عداد المياه؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت شركة المياه الوطنية، أنه يوجد رسوم على فحص العداد، وفقا لما نص عليه دليل منظم المياه.
جاء ذلك في رد من الشركة عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “هل فحص العداد يوجد عليه رسوم مستحقة؟
وأجابت الشركة بقولها “عملينا العزيز، تم إضافة رسوم “فحص العداد” بقيمة 150 ريال وفقا لما نص عليه دليل منظم المياه”.
وأضافت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال الرباط التالي (اضغط هنا).
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